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Türkiye
AA 24.06.2026 11:52

350 metrelik sondaj platformu İstanbul Boğazı’ndan geçti

İtalya’dan Romanya’ya götürülen ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı 92 metre boyunda 6 bin 641 grostonluk "PACIFIC DUSHESS" adlı açık deniz gemisi, yedeğinde ilerleyen 149 metre boyunda 15 bin 378 grostonluk CASTRO XI'e, İstanbul Boğazı geçişinde Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-9, Kurtarma-13, Kıyı Emniyeti-3 ile Kıyı Emniyeti-5 eşlik etti.

CASTRO XI'in Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Platformun geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.

Geminin geçişi dronla görüntülendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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İstanbul Boğazı İtalya Romanya Sondaj
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