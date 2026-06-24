42 ilde FETÖ operasyonu: 128 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, FETÖ operasyonlarına ilişkin son rakamları paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 42 ilde FETÖ operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerin, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün “güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve gizli yapılanması’’ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

42 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128’i tutuklandı. 61’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."