Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şemdinli'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu: Yol açma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: İHA]
Hakkari Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde kar kalınlığı 3 metreyi buldu. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması aralıksız devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu doğa koşullarına meydan okuyor.
Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışması yapan ekipler, Şemdinli Tekelli Fidan bölgesinde de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Köy ve mezra yollarının açıldığını belirten İl Özel İdaresi yetkilileri, üs bölgelerinde son yağışlarla birlikte geçit vermeyen yolları zor şartlar altında yeniden ulaşıma açtıklarını belirttiler.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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