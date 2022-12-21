Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da maden sahası için ihale düzenlenecek
[Temsili fotoğraf: AA]
Manisa'da maden sahası işletme ruhsatı ihale edilecek.
Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan ve muhammen bedeli 3 milyon 928 bin 905 lira olan 5,34 hektarlık maden sahasının ihalesi yapılacak.
Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale, 5 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Manisa Defterdarlık Binası'nın 2. Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Etiketler: Manisa
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