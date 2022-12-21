Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda 46 AR 200 plakalı otomobil ile 06 DC 4417 plakalı otomobil çarpıştı. 06 DC 4417 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.