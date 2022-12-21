Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da aranan 288 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 284 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-19 Aralık tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranıp, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. Mamak'ta, A.A. ise Çubuk'ta yakalanıp cezaevine konuldu.
"Kasten öldürme" suçundan aranıp, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ç. de Çubuk'ta gözaltına alınıp, cezaevine teslim edildi.
"Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranıp, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.D. de Çubuk'ta yakalandı.
Öte yandan yol kontrol noktaları ile devriye faaliyetleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 284 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
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