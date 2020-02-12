Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selimiye Camii'nin restorasyon, rölöve, restitüsyon projelerini temin etti ve bu projeler Bölge Koruma Kurulunca da onaylandı.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camii'nin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın göz bebeği bir şaheser olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak restorasyon öncesi projesi elimizde olmasına rağmen bir bilim heyeti oluşturmaya karar verdik. Bilim heyetini kurmamızın en önemli sebebi, restorasyonda nerede, ne kadar, neye ihtiyaç olduğunu tespit etmek amaçlıydı. Bu kapsamda statik konusunda uzman olan akademisyen üyemiz, özellikle Selimiye'nin statik durumunu ölçmek istedi. 2018 yılında yaptığımız modelleme çalışmasıyla son derece güzel veriler elde ettik. Bu verilere göre Selimiye Camii'nin statik konusunda herhangi bir sıkıntısı olmadığı tespit edildi. Bu içimizi rahatlattı, bu tespit mimar olmasının yanında Mimar Sinan'ın dahi bir mühendis ciddi bir statik uzmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Modelleme çalışması ve jeoradar temel araştırmalarında temellerin, ana taşıyıcıların ve fil ayaklarının sağlam olduğunu da gördük."

[Fotoğraf: AA]

"Minareler bile sağlam"

Bölge Müdürü Güneren, modelleme çalışması kapsamında 500 yıl ve 2500 yılda bir gerçekleşme olasılığı bulanan büyük depremlere caminin nasıl tepki vereceğinin de çalışıldığını anlattı.

Selimiye Camii'nin büyük depremlere dayanıklı bir yapı olduğuna vurgu yapan Güneren, "Elimizdeki veriler 500 yılda bir gerçekleşmesi olası büyük depremlere karşı dahi Selimiye'nin statik açıdan ayakta olacağını gösterir nitelikte. Caminin en zayıf halkası olarak nitelenebilecek kısımları minareler ancak minarelerin dahi sağlam olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanmış oldu" dedi.

Caminin restorasyonuna bu yıl başlanması planlanıyor.