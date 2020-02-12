Türkiye, turizm açısından çok fazla seçeneğe sahip olan bir ülke. Bu nedenle de yerli ve yabancı turistler, güzelliklerini keşfedebilmek için Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Sağlık ve termal turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, golf turizmi, yat turizmi, inanç turizmi, dağcılık, kuş gözlemciliği...

Bunlar ülkemizin turizm seçeneklerinden bazıları.

Türkiye, kayak merkezleri, kaplıcaları, mağaraları, yaylaları, akarsularıyla milyonlarca turistin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin turizminde rekorlar yılı

2018'de 46 milyondan fazla turistin tercih ettiği Türkiye'yi, 2019'da 52,5 milyon turist ziyaret etti. Böylece turist sayısı geçen yıla göre yüzde 14,4 arttı.

[Grafik: Hafize Yurt]

2019 yılı için bir önceki yıl konan 50 milyon turist hedefi aşıldı. Türkiye, Dünya Turizm Örgütünün en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 6. sırada yer aldı. Türkiye, aynı listede geçen yıl 8. sıradaydı.

Turist sayısında ise Fransa, İspanya, ABD, Çin, İtalya'dan sonra Türkiye geliyor. Avrupa sıralaması yapıldığında ise Türkiye 4. sırada yer alıyor.

Turizmde 2020 hedefi ise 58 milyon turist. Gelecek yıl için Türkiye'nin amacı, Dünya Turizm Örgütünün listesinde bir basamak daha yükselerek ilk 5'in içerisinde yer almak.

En çok ziyaretçi aldığımız ülkeler

2019'da en çok ziyaretçi aldığımız ülkeler arasında ilk 5'te yer alan ülkeler şöyle sıralanıyor:

- Rusya

- Almanya

- İngiltere

- Bulgaristan

- İran

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Turizm Örgütü