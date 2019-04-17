Türkiye, turizm açısından çok fazla seçeneğe sahip olan bir ülke. Bu nedenle de yerli ve yabancı turistler, güzelliklerini keşfedebilmek için Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Sağlık ve termal turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, golf turizmi, yat turizmi, inanç turizmi, dağcılık, kuş gözlemciliği...

Bunlar ülkemizin turizm seçeneklerinden bazıları.

Türkiye, kayak merkezleri, kaplıcaları, mağaraları, yaylaları, akarsularıyla milyonlarca turistin ilgisini çekiyor.

2018 ziyaretçi istatistikleri

Türkiye 2018 yılında 46 milyon 112 bin 595 ziyaretçi ağırladı. Bunların 39,5 milyonu yabancı ziyaretçiydi. 6,6 milyonu ise yurt dışı ikametli vatandaşlardan oluşuyordu. Ayrıca 2017’ye göre turist sayısı geçen yıl yüzde 21,45 arttı.

Gelen yabancı ziyaretçilerin 5,96 milyonu Rusya'dandı. 2018'de en çok ziyaretçi aldığımız ülkeler arasında ilk 5'te yer alan diğer 4 ülke ise şöyle sıralanıyor:

- Almanya 4,5 milyon,

- Bulgaristan 2,38 milyon,

- İngiltere 2,25 milyon,

- Gürcistan 2,06 milyon.

Türkiye'nin elde ettiği turizm geliri

2018 yılında ülkemizde 29,5 milyar dolar turizm geliri elde edildi. Bu gelirin yüzde 81,41'lik kısmı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,11'lik kısmı yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

Turizm geliri ise 2017'ye göre yüzde 12,3 artış gösterdi. 2018 yılında kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar olarak istatistiklerde yerini aldı.

Harcama kalemlerine göre ise, gelen turistler en çok yeme içme, konaklama, sağlık, ulaştırma, tur hizmetleri ve hediyelik eşyaya para harcadı.

2018 tesis istatistikleri

Türkiye'de "Belediye ve Bakanlık işletme belgeli" 11 bin 596 konaklama tesisi bulunuyor. Bu tesislerde ise 1 milyon 485 bin 650 yatak mevcut.

Çevreye duyarlı (yeşil yıldızlı) 475 tesisin yer aldığı Türkiye'de, otel, termal otel, tatil köyü, butik otel, apart otel, pansiyon, hostel, kamping, dağ evi, yayla evi gibi farklı seçenekte konaklama imkanı bulunabiliyor.

Ülkemizde en çok konaklama tesisinin yer aldığı şehirlerin ilk 5'i ise şöyle:

"Antalya, İstanbul, Muğla, Mersin, Balıkesir."

Deniz turizmi istatistikleri

Türkiye yat turizminde de öne çıkan bir ülke. Ülkemizde toplam bin 823 belgeli yata ait 18 bin 193 yatak bulunuyor.

Türkiye'deki bin 823 belgeli yatın bin 572'si Türk bayraklı belgeli, 251'i ise yabancı bayraklı belgeli.

Mavi bayrak sayısında ise Türkiye, dünyada 3. sırada yer alıyor. Toplam 459 mavi bayraklı plajın bulunduğu Türkiye'de en çok mavi bayrağın bulunduğu iller ise şöyle sıralanıyor:

"Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Balıkesir."

Dünya turizm sıralamasında Türkiye

Ülkelere göre turizm gelirleri sıralandığında Türkiye, dünyada 14. sırada yerini alıyor.

Turist sayısında ise Fransa, İspanya, ABD, Çin, İtalya, Meksika ve İngiltere'den sonra Türkiye geliyor. Yani Türkiye, dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 8. sırada. Bunun Avrupa sıralaması yapıldığında ise Türkiye 5. sırada yer alıyor.

Geçen yıl birçok önemli başarıyı yakalayan turizm sektörünün 2019'da yepyeni bir yapı ve politikayla dünya ligine çıkması hedefleniyor.

Kaynak: TÜİK, Kültür ve Turizm Bakanlığı