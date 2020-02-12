Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak'ta yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 kardeş, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Şırnak'ın Mezra köyünde ateşlenen Eymen, Beyza ve Eren Beyhan'ı kar nedeniyle yolu kapalı olduğu için ilçeye götüremeyen ailesi, Beytüşşebap Kaymakamlığından yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile ulaşılan köyden aldıkları 3 kardeşi, ambulansın bulunduğu yere getirdi.
[Fotoğraf: AA]
Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: şırnakSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 11:14
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