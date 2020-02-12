Şırnak'ın Mezra köyünde ateşlenen Eymen, Beyza ve Eren Beyhan'ı kar nedeniyle yolu kapalı olduğu için ilçeye götüremeyen ailesi, Beytüşşebap Kaymakamlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile ulaşılan köyden aldıkları 3 kardeşi, ambulansın bulunduğu yere getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.