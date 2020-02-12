Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 ikamet ile inşaat süreci devam eden bir binadan hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Suçüstü yakalandılar

Takibe alınan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Yapılan aramalarda, zanlıların binalardan söktükleri çeşme, batarya, fıskiye ve su sayacı gibi malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.