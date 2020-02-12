Haber Giriş: Kaynak: AA
Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik depremde ağır hasar gören 2 ikametten ve inşa halindeki bir binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 ikamet ile inşaat süreci devam eden bir binadan hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Suçüstü yakalandılar
Takibe alınan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Yapılan aramalarda, zanlıların binalardan söktükleri çeşme, batarya, fıskiye ve su sayacı gibi malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Sivrice Elazığ depremiSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 11:14
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