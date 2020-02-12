Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen'de pissten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turhan, şunları söyledi:

"Belli ki uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış. Belgeler toplandı, kara kutu incelendikten sonra gerçek ortaya çıkacak."