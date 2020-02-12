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Bakan Turhan: Pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış
[Fotoğraf: AA ]
Ulaştırma Bakanı Turhan, 5 Şubat'ta İstanbul'da pistten çıkan uçakla ilgili, "Belli ki pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen'de pissten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Turhan, şunları söyledi:
"Belli ki uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış. Belgeler toplandı, kara kutu incelendikten sonra gerçek ortaya çıkacak."
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