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Selde mahsur kalan köpeği Kızılay kurtardı
Giresun’da gece boyunca arama kurtarma faaliyetlerine devam eden Kızılay ekipleri, sel nedeniyle korkan ve mahsur kalan bir köpeği kurtardı.
Giresun'un Dereli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel vatandaşları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi.
Sel felaketi nedeniyle mahsur kalan bir köpeği, Kızılay ekipleri kurtardı.
Türk Kızılay'ı köpeğin kurtarılma anlarını Twitter hesabından paylaştı.
#Giresun’da gece boyunca arama kurtarma faaliyetlerine devam eden Kızılay ekiplerimiz, sel sularının içinden çıkamayan minik dostumuzu böyle kurtardı. pic.twitter.com/YkD0XOMsOv— Türk Kızılay (@Kizilay) August 23, 2020
Etiketler: giresun Türk Kızılay dereli köpek kurtarmaSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 14:17
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