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Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.
Test sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurduğu gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.
Kartepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Kartepe Belediyesi ve jandarma ekipleri, karantinaya alınan binalarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Sokakta başlatılan karantina uygulamasının 7 gün süreceği bildirildi.
Etiketler: Kocaeli Kartepe koronavirüs karantina uygulamasıSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 13:58
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