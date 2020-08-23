Giresun'da 4 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin ise kayıp olduğu sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun. pic.twitter.com/oF2zCogwBG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2020

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun." denildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Giresun'daki arama kurtarma faaliyetine katılacak ekip ile teçhizatı bölgeye ulaştıracak uçağın havalandığını açıkladı.

Sel felaketi nedeniyle Giresun’daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/U7xPftmjFk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2020

Bölgedeki son durum

İl genelinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında mahsur kalan 133 kişi kurtarıldı. 118 köy yolu ulaşıma kapalı. Tirebolu - Doğankent yolunda 5 olmak üzere, kentte toplam 11 kayıp vatandaş aranıyor.

Dereli’de bir düğün salonunda mahsur kalan 20 kişi kurtarılmayı bekliyor.

Selden, Dereli, Doğankent, Yağlıdere ilçeleri etkilendi. Dereli’de Aksu deresi taştı, Dereli Sivas yolu kapandı. Doğankent’te su baskınları yaşandı, yollar kapandı.

Tirebolu Doğankent yolunda menfez çöktü. 4’ü asker biri kepçe operatörü 5 kişi aranıyor. Yağlıdere’de dereler taştı evler boşaltıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da selin zarar verdiği bölgelerde havadan incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.