Selahaddin Eyyubi Camii bugün ibadete açılıyor

Diyarbakır’da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygunluk esasına göre inşa edilen Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi, ibadete açılıyor.

Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir ilçesinde inşa edilen cami, avlu da dahil edildiğinde aynı anda 25 bin kişiye ibadet imkanı sunuyor. 43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan cami, 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonunu, 500 araçlık bir otoparkı da bünyesinde barındırıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Külliyede, 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüzölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor. Yapımı 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camii’nin nüfusu 1 milyon 800 bini aşan Diyarbakır’ın önemli bir ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Mezopotamya, Selçuklu ve Osmanlı motifleri kullanıldı

Başlangıç projesi Uğur Kınık’a ait olmakla birlikte, daha sonra farklı mimarların da katkı sunduğu camide, ağırlıklı olarak bölgenin bazalt, beyaz ve sarı taşlarıyla, Mezopotamya, Selçuklu ve Osmanlı motifleri kullanıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Caminin dört minare kare, ana kubbesi dahil toplamı 56 kubbesi sekizgen form olarak inşa edildi. Caminin yanlarında bulunan 4 kapıya Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa’nın adları yazıldı. Ana kapıda ise Hazreti Muhammed’in ismi yer aldı.

Selahaddin Eyyubi Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak törenle bugün ibadete açılacak.