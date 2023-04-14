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Türkiye
AA 14.04.2023 00:55

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 4 apartman tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu civardaki 4 apartman tahliye edildi.

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 4 apartman tahliye edildi
[Fotograf: İHA]

Yuvam Akarca Mahallesi Akik Sokak'ta bulunan apartmanların arka bölümündeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, İzgaz ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Zemin katta ikamet eden E.V, kopan toprak yığınının oda duvarını yıkması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan E.V'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 4 apartman tahliye edildi

Ekipler çevrede önlem alırken, sokaktaki toplam 32 daireden oluşan 3'er katlı 4 apartman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarının yanına giderken, bazıları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhaneye yerleştirildi.

Apartmanların kullanım durumuna, uzman ekiplerce yapılacak incelemenin ardından karar verilecek.

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 4 apartman tahliye edildi

"Deprem oluyor zannettim"

Tahliye edilen apartmanda oturan Muazzez Üçkaleler, AA muhabirine, evde otururken büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, deprem olduğunu zannettiğini söyledi.

Avizenin sallamadığını görünce dışarı baktığını ancak karanlıkta ilk olarak bir şey göremediğini ifade eden Üçkaleler, "Daha sonra istinat duvarının çöktüğünü öğrendim. Tedbir amaçlı binalar boşaltılıyor." dedi.

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