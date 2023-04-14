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Türkiye
AA 14.04.2023 04:03

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Aytekin Yozgat'ın kullandığı otomobil, Sazköy yakınlarında, Mustafa Türkmen idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Züleyha Yozgat, Fadime Karşıyaka, Betül Keskin, Esma Kartal ve Umahan Türkmen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücülerden Yozgat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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