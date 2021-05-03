Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ladin ormanları zararlı bir böceğin tehdidi altında. Ağaçlarda kurumaya yol açan zararlı böcekle mücadele amacıyla Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan zararlı "Sekiz Dişli Kabuk Böceği" özellikle ladin ağaçlarının kurumasına yol açıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu konuyla ilgili "Eğer müdahale edilmezse buradaki doğal yaşlı ormanın, anıt ağaçların, biyolojik çeşitliliğin ciddi anlamda risk altında olduğunu görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Karadeniz ormanları tehlikede

Artvin'de yaklaşık 700 hektarlık ormanlık alanda etkili olan zararlıya karşı mücadele başlatıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürü Sinan Özkaya, bu zararlı böceklere karşı mekanik, biyolojik ve biyoteknik olmak üzere üç farklı yöntem uygulayarak, böceğin yayılımını durdurmak ve zarar görmüş alanları da temizlemek için çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Zararlı böcek, Artvin dışında Rize, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de de görüldü. Böcekle mücadelede tuzaklama yönteminin yanı sıra biyolojik yöntem de önemli yer tutuyor.

Artvin'deki ormanlarda yürütülen mücadelede, bugüne kadar 300 milyonu aşkın zararlı böcek etkisiz hale getirildi.

