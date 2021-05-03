Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda yasa dışı yollardan giren 9 Afganistanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de 3 araçta yurda kaçak yollardan giren 9 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye - Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında iki şehirlerarası yolcu otobüsü ile bir ticari taksiyi durdurdu.
Araçlardaki yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, 9 Afganistanlının yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
3 şoför gözaltında
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Afganistanlıların organizatörlere 2 biner dolar vererek Van üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Araçları kullanan 3 şoför gözaltına alındı.
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