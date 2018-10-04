Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmedildi

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz Kasım ayında karaciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti ve İstanbul'da toprağa verildi.

Aynı günlerde Japon Sekai Mori, milli sporcunun babası olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu.

"Sekai Mori, yüzde 99.99 ihtimalle Süleymanoğlu'nun kızı"

Naim Süleymanoğlu'nun 2 kızı ise mahkemeye itiraz etti. Mahkeme, DNA karşılaştırılmasına karar verdi. Mezar açıldı, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan karşılaştırmada, Sekai Mori'nin, yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu sonucu çıktı.

Hayatını kaybeden Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu iddiasıyla dava açan Japon Mori’nin mahkemesi karara bağlandı. Mahkeme Mori’nin Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğuna hükmetti. Detayları @trthaber muhabiri Enes Babacan aktardı. pic.twitter.com/UW5TPFYwz5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ekim 2018

Bu kararın ardından Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesindeki duruşma yapıldı. Rapor burada da okundu. Mori'nin avukatı raporun, iddialarını doğruladığını söyledi, kendi istekleri doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Süleymanoğlu'nun diğer kızları ise raporun yeniden alınmasını talep etti. Davanın reddini istedi.

Mahkeme Adli Tıp Kurumu raporunu yeterli buldu

Mahkeme ise raporun karar vermeye yeterli olduğuna hükmetti. Sekai Mori'nin, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna karar verildi. Nüfus müdürlüklerinin gerekli işlemleri yapması istendi. Gerekçeli kararın açıklanmasıyla taraflar karara itiraz edebilecek.

Kaynak: TRT Haber