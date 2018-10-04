  • 04 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.131
    EURO 7.074
  • BIST 95631.08
    ALTIN 236.868
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmedildi

Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmedildi

Japon Sekai Mori'nin, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu yönünde açtığı davada mahkeme Adli Tıp Kurumu'nun raporunu esas alarak Mori'nin, Milli Halterci'nin kızı olduğuna hükmetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sekai Morinin Süleymanoğlunun kızı olduğuna hükmedildi

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz Kasım ayında karaciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti ve İstanbul'da toprağa verildi.

Aynı günlerde Japon Sekai Mori, milli sporcunun babası olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. 

"Sekai Mori, yüzde 99.99 ihtimalle Süleymanoğlu'nun kızı"

Naim Süleymanoğlu'nun 2 kızı ise mahkemeye itiraz etti. Mahkeme, DNA karşılaştırılmasına karar verdi.  Mezar açıldı, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Yapılan karşılaştırmada, Sekai Mori'nin, yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu sonucu çıktı. 


 

Bu kararın ardından Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesindeki duruşma yapıldı. Rapor burada da okundu.  Mori'nin avukatı raporun, iddialarını doğruladığını söyledi, kendi istekleri doğrultusunda karar verilmesini istedi. 

Süleymanoğlu'nun diğer kızları ise raporun yeniden alınmasını talep etti. Davanın reddini istedi. 

Mahkeme Adli Tıp Kurumu raporunu yeterli buldu

Mahkeme ise raporun karar vermeye yeterli olduğuna hükmetti. Sekai Mori'nin, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna karar verildi. Nüfus müdürlüklerinin gerekli işlemleri yapması istendi. Gerekçeli kararın açıklanmasıyla taraflar karara itiraz edebilecek. 

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER