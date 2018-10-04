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Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın hapis cezaları onandı

FETÖ'ye yardım etmekle suçlanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın'a verilen ceza, istinaf mahkemesince onandı.

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Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkının hapis cezaları onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 5'i tutuklu 11 sanık hakkındaki istinaf başvurularını karara bağladı.

Hüseyin Avni Mutlu'ya 3 yıl 1 ay, Hüseyin Çapkın'a da 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin usule ve esas ilişkin herhangi kusuru bulunmadığı vurgulandı.

Kararda, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Karar oy birliği ile alındı. 

Kaynak: TRT Haber

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