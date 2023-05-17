Parçalı Bulutlu 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.05.2023 11:32

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla 15 Mayıs'ta operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında, 15-16 Mayıs'ta PKK/KCK'lı 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonun devamında bugün bir grup terörist ile yeniden sağlanan sıcak temas sonrası yaşanan çatışmada 2 terörist daha silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle operasyon kapsamında şu ana kadar toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Operasyonlar bölgede kararlılıkla ve inançla devam etmektedir."

Bölgede yürütülen operasyonda 3 asker şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu yaralanmıştı.


ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Şırnak Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Doha ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
12:01
Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı
12:01
Liderlerin ikinci tur stratejileri belli oldu
11:44
Müzeler yarın ücretsiz olacak
11:34
Doha ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başlıyor
11:32
Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin ilk askeri casus uydusunu inceledi
Yaralı bulunan baykuş yavrusu "Cingöz" iyileşip doğaya kanat çırpacak
Yaralı bulunan baykuş yavrusu "Cingöz" iyileşip doğaya kanat çırpacak
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ