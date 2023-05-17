Parçalı Bulutlu 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.05.2023 11:32

Doha ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başlıyor

Trabzon ile Katar'ın başkenti Doha arasında 16 Haziran'dan itibaren karşılıklı uçak seferleri yapılacak.

Doha ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başlıyor

Trabzon Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Katar Hava Yolları tarafından 16 Haziran'dan itibaren salı, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç tarifeli sefer düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un turizm sezonunu dolu dolu geçirmeye hazır olduğunu söyledi.

"Ziyaretçi sayımızda yüzde 30 artış bekliyoruz"

Kentin geçen yıl 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Trabzon pandemi sonrası altın çağını yaşadı. 2023 yılında da ziyaretçi sayımızda yüzde 30 artış bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, yeni tarifeli seferlerin de turizm potansiyeline pozitif etki yapacağını vurgulayarak, "16 Haziran'da Katar Hava Yolları, Doha-Trabzon tarifeli seferlerine başlayacak. Bu durumun da turizm potansiyelimizi daha da artıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
Trabzon Katar
Sıradaki Haber
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
12:01
Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı
12:01
Liderlerin ikinci tur stratejileri belli oldu
11:44
Müzeler yarın ücretsiz olacak
11:59
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:32
Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin ilk askeri casus uydusunu inceledi
Yaralı bulunan baykuş yavrusu "Cingöz" iyileşip doğaya kanat çırpacak
Yaralı bulunan baykuş yavrusu "Cingöz" iyileşip doğaya kanat çırpacak
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ