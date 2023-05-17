Doha ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başlıyor

Trabzon Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Katar Hava Yolları tarafından 16 Haziran'dan itibaren salı, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç tarifeli sefer düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un turizm sezonunu dolu dolu geçirmeye hazır olduğunu söyledi.

"Ziyaretçi sayımızda yüzde 30 artış bekliyoruz"

Kentin geçen yıl 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Trabzon pandemi sonrası altın çağını yaşadı. 2023 yılında da ziyaretçi sayımızda yüzde 30 artış bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, yeni tarifeli seferlerin de turizm potansiyeline pozitif etki yapacağını vurgulayarak, "16 Haziran'da Katar Hava Yolları, Doha-Trabzon tarifeli seferlerine başlayacak. Bu durumun da turizm potansiyelimizi daha da artıracağına inanıyoruz." diye konuştu.