Teröristlerin saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

30 yaşındaki Akdal'ın şehadet haberi, Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden babası Feramuz ile annesi Remziye Akdal'a verildi. Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı.

Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın Bursa'daki baba ocağına ateş düştü.

Çakır'ın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.