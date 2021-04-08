Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapağı açık rögarı fark etmeyerek düştü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rögar kapağını fark etmeyen kadın düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Gebze ilçesi, Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir markette çalışan Aleyna Yıldırım, dışarıda bulunan ürünleri iş yerine taşırken kapağı açık rögarı fark etmeyerek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Yıldırım, bulunduğu yerden çıkardı.
Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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