Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 20:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER, DHA
Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Çanakkale’de 38 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araçla bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kapalı kasa bölümünde arama yapıldı.
Minibüsün kasa bölümünde kaçak yollardan yurt dışına götürülmek üzere, İstanbul’dan Çanakkale’ye getirildikleri tespit edilen 11’i çocuk, Afgan uyruklu 38 kişi yakalandı.
Aramada 28 adet can yeleği ele geçirildi. 4 şüpheli de gözaltına alındı.
2 organanizatör tutuklandı
Mahkmeye sevk edilen zanlılardan 2’si 'Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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