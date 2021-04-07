Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi ile Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı duyuruldu.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu
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