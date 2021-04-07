COVID-19 vaka artışıyla yüksek riskli iller arasında bulunan Erzurum'da, Aziziye ilçesindeki yaklaşık 2300 nüfuslu 28 mahalle, son aylarda pozitif ya da temaslı vaka görülmemesi ve aşılama oranının yüzde 90'ı geçmesiyle takdir topluyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin çok geniş yüzölçümüne sahip olduğunu belirterek, 29 mahallenin bağlı bulunduğu aile hekimi İbrahim Fatih Doğan'ın aldığı COVID-19 tedbirleri kapsamında bu mahallelerden 28'inde sürekli ikamet edenler arasında COVID-19 test sonucu pozitif çıkan olmadığını söyledi.

"Büyük özveriyle çalışan sağlıkçıları takdir ediyoruz"

Bu mahallelerde aşılama oranının da çok yüksek olduğuna işaret eden Orhan, "Salgın sürecinde büyük özveriyle çalışan sağlıkçıları takdir ediyoruz. Bölgenin coğrafi yapısından dolayı sürekli sağlık hizmeti anlamında sıkıntı yaşıyorduk. İl Sağlık Müdürlüğü'müzün destekleriyle artık böyle problem kalmadı" dedi.

Orhan, salgının ilk günlerinden itibaren doktor Doğan ve 29 mahalledeki muhtarın özverili çalışıp tedbirlere uyulmasını sağladığını söyledi.

"28 mahallede sıfır vaka"

Bölge halkının da COVID-19'a karşı çok duyarlı olduğunu dile getiren Orhan şunları söyledi:

"İlçemizde 69 mahalle var. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız duyarlı, bütün tedbirlere uyuyorlar. Dışarıdan gelenlerle ilgili tedbirleri de uyguluyorlar. 28 mahallede sıfır vaka ve aşılama oranının yüksek olması bizi mutlu ediyor. Belki tüm Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesinin ve sıfıra yaklaşmasının kıvılcım ateşi buradan yakılmış olur."

Aile Hekimi Doğan da Toprakkale Mahallesi'nde göreve başladıktan 1 ay sonra COVID-19 vakasının ülkede görüldüğünü, mesul olduğu 29 mahalledeki vatandaşlara ilk olarak salgına karşı bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

"3 aydır temaslı vaka bile yok"

Ziyaret ettiği mahalledeki muhtarlar ve vatandaşlardan akıllı telefon kullananlarla ortak Whatsapp grubu kurduğunu ve çalışmaları sonucu son 3 aydır 28 mahallede sürekli ikamet edenler arasında temaslı vaka bulunmadığını vurgulan Doğan şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 28 mahallemizde hiç COVID-19 ya da temaslı vakamız yok, öncesinden dışarıdan gelen bazı kişiler temaslı çıktı ve önlemi aldık. Köy muhtarlarının desteğiyle aşı randevusu alamayanlara randevu alıp aşı yaptık. 29 mahallenin ortasındaki Toprakkale Mahallesi diğer mahallere ortalama 40 kilometre uzaklıkta. Whatsapp grubumuzdaki muhtar ve vatandaşa COVID-19'a yönelik duyurular, güncel bilgiler ve alınacak önlemleri hatırlatacak şekilde günlük paylaşım ve uyarılar yaptık, onlar da çevresindekilerle bunları paylaştı."

Kırmızılar içinde masmavi bölge olmanın mutluluğunu yaşıyorlar

Doğan, uyarılarının bölge halkının dikkate alması ve kurallara uymasıyla COVID-19 vakalarının önüne geçip aşılamada da önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, ildeki kırmızı bölgeler içinde masmavi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Sorumluluk alanındaki mahallelerde uzun süre COVID-19 vakası olmaması sebebiyle sünnet olmayan 46 çocuğu da sünnet ettiklerini dile getiren Doğan, maske, mesafe, hijyen ve aşı ile salgının üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi.

Filyasyon ve aşı çalışmaları aralıksız sürüyor

Aziziye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sefa Bilici de İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde ilde COVID-19 ile mücadelede filyasyon ve aşı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "Vatandaşımız aşılarını yaptırmalı. Maske, mesafe, hijyen ve aşı olmazsa olmazımız. Bu bölgede uzun süre pozitif vaka olmadı, temaslı vakaya da çok az rastlandı. Yüzde 90 oranında yapılan aşı çalışmaları ise elimizi rahatlattı" dedi.