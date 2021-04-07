Kadın ormancılar ölçüm ve kesim yapıyorlar, nakliye gibi zorlu işlerin üstesinden geliyorlar. Orman Muhafaza Memuru Fadime Çolak, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü Orman İşletme Şefliği'nde görev yapıyor.

Görevinde bir yılı geride bırakan Çolak ormancı olan babasının izinden gidiyor. Ormancılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Fadime Çolak, mesleğinden memnuniyet duyuyor.

Ladin, köknar ve sarıçam ağaçlarının süslediği ormanlarda Fadime Çolak gibi 3 çocuk annesi Sema Nur Köse de orman muhafaza memuru olarak çalışıyor. Sema Nur Köse de Fadime Çolak gibi zor arazi şartlarında çalışsa da doğayı ve mesleğini seviyor.

Kadın ormancılar zorlu işlerin üstesinden geliyor

Kadın ormancıların çalışma arkadaşı İsmail Emre Sivrikaya, kadınların bu işi yapamayacağına dair genellikle bir önyargı olduğunu ama kendisinin bu şekilde düşünmediğini ifade etti.

Kadın çalışma arkadaşlarıyla her şeyi beraber öğrendiklerini söyleyen Sivrikaya, damga ve nakliye gibi önemli işlere birlikte gittiklerini söyledi.

Kadın orman muhafaza memurları doğa ile iç içe oldukları mesleklerinde daha çok kadının görev almasını istiyor.