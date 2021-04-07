Koronavirüs haritasında çok yüksek riskli iller arasında olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde, iş yeri, apart, otel ve eğlence mekanlarında polis ekiplerince denetim yapıldı.

İlçedeki 5 otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapıldığı gerekçesiyle idari işlem başlatıldı. Bu otellerde maske zorunluluğu ve diğer tedbirlere uymayan 60 kişiye ise toplam 190 bin 800 lira para cezası kesildi.