Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 5 otele ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Kuşadası'nda yapılan denetimlerde tedbirlere uyulmadığı belirlenen 5 otelin yönetimi hakkında idari işlem başlatıldı. Otellerdeki 60 kişiye 190 bin 800 lira para cezası kesildi.
Koronavirüs haritasında çok yüksek riskli iller arasında olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde, iş yeri, apart, otel ve eğlence mekanlarında polis ekiplerince denetim yapıldı.
İlçedeki 5 otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapıldığı gerekçesiyle idari işlem başlatıldı. Bu otellerde maske zorunluluğu ve diğer tedbirlere uymayan 60 kişiye ise toplam 190 bin 800 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Maske
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