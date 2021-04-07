Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 81 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerde bulunan 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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