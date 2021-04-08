Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 01:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla açıklarında art arda depremler
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 ve 4,3 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem saat 00.54'te meydana geldi. Deprem, yerin 7,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Datça açıklarında saat 03:33 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin 6,92 kilometre altında gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 32.93 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 08.04.2021, 03:33:48 TSİ
Enlem : 36.4658 N
Boylam : 27.1148 E
Derinlik : 6.92 km
Detay : https://t.co/BWNkCmcEHl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi
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