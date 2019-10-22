Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin naaşı dün memleketi Samsun'un Bafra ilçesine getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Şehit Meşeci'nin cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından, Yıldırım Beyazıt Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Bafra Asri Mezarlık'daki şehitlikte toprağa verildi.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Samsun Valisi Osman Kaymak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, belediye başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı, saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin şehit olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA