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Türkiye
İHA 09.05.2023 13:28

Şehit olan uzman onbaşı memleketi Isparta’da toprağa verildi

Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan uzman onbaşı memleketi Isparta’da toprağa verildi
[Fotograf: İHA]

Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel, görevli olduğu Nevşehir JAKEM Komutanlığı nizamiyesi önünde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Isparta’ya getirilen şehit Kabayel için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ikindi namazını müteakip tören düzenlendi.

Şehidin anne ve babası taziye dileklerini kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin yakınları ve babası al bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Oğuzhan Kabayel’in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşındıktan sonra Isparta Şehitliği'ne defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu. 

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Isparta Nevşehir Şehit Trafik Kazası
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