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Türkiye
AA 09.05.2023 13:32

THY, 2023'te 10 bin yeni çalışan almayı planlıyor

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 10 bin yeni çalışanı bünyesine katacağını açıkladı. Halihazırda 75 bin çalışanı bulunan şirket 2023 yılı sonunda çalışan sayısını da 150 bine ulaştırmayı planlıyor.

THY, 2023'te 10 bin yeni çalışan almayı planlıyor

THY, dünyanın en çok ülkesine uçan ve uçtuğu destinasyon sayısını her geçen gün artıran şirketin, 1933 yılında 5 uçaklık filosuyla başlattığı yolculuğunu bugün 400 uçaklık filoyla sürdürüyor.

Özellikle 20 yıllık süreçte filosunu ciddi oranda büyüten THY'nin, oluşturduğu istihdam alanlarıyla da Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğu belirtilerek, güçlü finansal yapısıyla 2022 yılında bünyesine 2 bin 577 kişiyi dahil eden şirketin, 2023 yılı içerisinde de iştirakleriyle birlikte 10 bin yeni çalışanı istihdam etmeyi planlıyor.

Çalışan sayısı 10 bin 267'den 75 bine çıktı

Bu kapsamda THY'nin iki yeni ilan (Take-Off JR ve Kabin Memuru) açtığı aktarılan açıklamada, "Bayrak taşıyıcı, yapılacak başvurularla 75 bin kişilik ailesini büyütmeyi hedefliyor. Türkiye ekonomisinde son 20 yıl içerisinde yaşanan gelişmelerle birlikte, uçak sayısını 66'dan 414'e, çalışan sayısını da 10 bin 267'den 7,5 kat artırarak 75 bine çıkarttı. Bayrak taşıyıcı, iştirakleriyle birlikte yapacağı işe alımlarla 2023 yılında çalışan sayısını da 85 bine çıkartmayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şunları kaydetti:

"Dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı olarak, güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkılar sağlayan bayrak taşıyıcımız, dünyanın ikinci büyük havayolu olma gayretiyle çalışmalarını sürdürecektir."

2033 yılında 800 uçaklık filo ile 150 bin çalışan

THY'nin iştirak şirketleriyle beraber halihazırda 75 bin çalışanı bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şirketin 2023 yılı sonunda 435 olması planlanan uçak sayısını 2033 yılında 800'e çıkarmayı, çalışan sayısını da 150 bine ulaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Tüm ilanlara ve açık pozisyonlara THY'nin resmi internet sitesi olan kariyer.thy.com adresinden ulaşılabilecek.

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