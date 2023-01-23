Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı ile KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'nda, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Yeminimiz bu dağları temizlemektir, yeminimiz terör örgütünün bir tek unsurunun Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim 2023 tarihinde bırakmamaktır. Onun için hiç durmuyoruz büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Dün de Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonunda bu arkadaşlarımız bu mücadeleyi ortaya koyarken Nimet Encu şehit oldu ama operasyon durmadı. Tam da Kahraman Nimet'i bulduğumuz mağarada şu anda 3 teröristin etkisiz hale geldiğini ve ölü olarak elle geçirildiğini ve operasyonun hala devam ettiğini kahraman arkadaşlarımızın orada bu operasyonu hem Nimet'in kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha huzurunuzda operasyonun gelişen bilgisi olarak vermek isterim."

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'taki Bestler Dereler Giresumunu Dağı bölgesinde, Jandarma-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri destekli jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Devam eden operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.

"Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" Operasyonu 21 Ocak'ta Şırnak'ta başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor.