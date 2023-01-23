Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kumar denetimi: 106 bin lira ceza
[Temsili fotoğraf: AA]
Mersin'de kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 105 bin 868 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğün'ün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kıraathane, dernek ve lokallerde denetim yaptı.
Çalışmada, kumar oynadığı belirlenen 44 kişiye 105 bin 868 lira ceza verildi, 2 işletmenin sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Adreslerde 4 oyun makinesi ele geçirildi.
Sıradaki Haber
İstanbul'da sahte parfüm üreticilerine baskın: 71 bin 190 şişe ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz