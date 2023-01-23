İl Emniyet Müdürlüğün'ün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kıraathane, dernek ve lokallerde denetim yaptı.

Çalışmada, kumar oynadığı belirlenen 44 kişiye 105 bin 868 lira ceza verildi, 2 işletmenin sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Adreslerde 4 oyun makinesi ele geçirildi.