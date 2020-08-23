Askeri kargo uçağıyla Çanakkale Havalimanı'na getirilen Şehit Kıran'ın cenazesini, babası Müjdat Kıran, annesi Filiz Kıran, akrabaları ve yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehit Kıran'ın cenazesi daha sonra Eceabat ilçesine götürüldü. Kıran'ın naaşının yarın ilçe mezarlığında toprağa verilmesi planlanıyor.