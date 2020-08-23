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Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Mezitler mevkisinde trafik kazası meydana geldiğini, kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: bursa inegöl devlet hastanesi İnegöl Kaymakamı Şükrü GörücüSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 22:26
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