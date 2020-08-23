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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ekiplerin ilk belirlemelerine göre, deprem nedeniyle kentte herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ihbarı da gelmediği öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 23.08.2020, 21:56:37 TSİ
Enlem : 38.1681 N
Boylam : 38.7075 E
Derinlik : 11.89 km
Detay : https://t.co/PKFNbByMlU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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