Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu eski Dalaman Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özdamar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kardeş oldukları öğrenilen Sezer ve Mutlu Özdamar'ın, arkadaşları Tolunay Sümbül ile denize girmek için gittikleri Fethiye ilçesinden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.