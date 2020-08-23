Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından Giresun şehidi için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun'da meydana sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.
August 23, 2020
Son Haberler
- 20:31
- 20:13
- 20:24
- 20:08
- 20:21
Sıradaki Haber
Giresun'daki selde mahsur kalanlar böyle tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz