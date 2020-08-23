Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'daki selde mahsur kalanlar böyle tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Giresun'daki sel felaketi sonrası mahsur kalan 14 vatandaşın sahil güvenlik helikopteriyle tahliye edildiğini açıkladı. Vatandaşların tahliye edildiği anlar kameraya yansıdı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a iki sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik dalış timinin gönderildiği ifade edildi.
Açıklamada, sel felaketi sonrası mahsur kalan 14 vatandaşın bulundukları bölgeden tahliye edilerek hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası 14 vatandaşımız mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edilmiştir. Detaylar için tıklayınız.— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) August 23, 2020
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Etiketler: sel felaketi Sahil Güvenlik Komutanlığı sahil güvenlik helikopteri mahsur kalanlar tahliye edildi giresunSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 19:47
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