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Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Akman idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolu Kayarası köyü mevkisinde karşı yönden gelen Alper Pınar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Hatice ve Hanife Akman yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Motosiklet kazası KütahyaSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 19:32
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