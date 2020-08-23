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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki yangınla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.
#Adana’mızı #Kozan’ımızı Allah korusun. #Kozan’da çıkan orman yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi..— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 23, 2020
Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı.
Etiketler: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana orman yangınıSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 22:14
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