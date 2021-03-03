Adana'da, 21 Şubat'ta 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ bağlantısı olduğu öne sürülen H.Ö, İ.Ö, A.B.D, T.A, F.B. ve H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mezar taşlarına zarar verdiklerini itiraf etti

Zanlılardan H.Ö.'nün, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu, İ.Ö.'nün ise yeğeni olduğu öğrenildi. İ.Ö.'nün, emniyetteki ifadesinde mezar taşlarına kendilerinin zarar verdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheliyi mezar taşındaki ayakkabı izi ele verdi

Tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı izlerinin, yakalanan şüpheli T.A.’dan elde edilen ayakkabı ile benzerlik göstermesi üzerine, izler kriminal uzmanlarına gönderildi.

Şüpheli T.A.’nın ayakkabı tabanı ve mezar taşları üzerinden elde edilen ayakkabı tabanı izlerinin aynı olduğu tespit edildi.

DEAŞ sözde şirk olarak gördüğü yapıları tahrip ediyor

DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin Suriye'de radikal selefi düşünce doğrultusunda tarihi eserler, heykeller, mezar taşları, mabetler vb. yerleri sözde şirk olarak gördüğü ve bu yapıları tahrip ettiği biliniyor.

Örgütün mezarların tahrip edilerek zarar verilmesi olayını gerçekleştiren şüpheliler tarafından benimsenerek DEAŞ silahlı terör örgütünün fikir ve görüşleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri değerlendirildi.

Zanlıların mezarlığa gitmeleri güvenlik kamerasında

Bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen 6 şüphelinin, 3 motosikletle gittikleri mezarlıkta yaklaşık 1 saat 40 dakika kaldıkları belirlendi.

Zanlıların 3 motosikletle mezarlığa gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına 21 Şubat'ta zarar verilmişti.

Polis, düzenlediği operasyonlarla terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları öne sürülen 5 zanlıyı 25 Şubat'ta gözaltına almıştı.