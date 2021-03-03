Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 31 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Başkentte, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ekstazi ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu kullanım ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste bulunan 4 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada, 31 kilo 200 gram eroin, 315 gram ekstazi ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve haklarında uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamaktan işlem başlatılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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