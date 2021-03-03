Uyuşturucu kullanım ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste bulunan 4 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada, 31 kilo 200 gram eroin, 315 gram ekstazi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve haklarında uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamaktan işlem başlatılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.