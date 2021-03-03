Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumaş yüklü tırın devrilme anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Başakşehir’de kontrolden çıkan kumaş yüklü tır yola devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan kumaş yüklü tır, yola devrildi. Tırdaki kumaş topları yola dağılırken araç sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
İş yeri çalışanları ise kumaş toplarını başka bir kamyona yükledi.
Kaza nedeniyle yolda bir süre araç trafiği oluşurken, devrilen tırın vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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