Şehit Eren Bülbül'ün vefatının üzerinden bir yıl geçti

Trabzon Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin birinci yılında mezarı başında anıldı.

Bülbül'ün, Maçka Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başındaki anma programına Bülbül'ün annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar, Erdoğan ve Emrah Bülbül'ün yanı sıra Maçka Kaymakam Vekili Okan Dağlı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünsal Kırmızıgül, Belediye Başkan Vekili Emine Osmanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

"Halen bugün gibi acısı taze"

Gözyaşı döken Ayşe Bülbül, evlat acısının çok büyük bir acı olduğunu belirterek, "Halen bugün gibi acısı taze, içimden çıkmıyor, hiç unutamıyorum. Nice yıllar geçse yine unutamam, çok büyük bir acı. Çok zor geçti. Hiç tarifi olmaz. Ne yediğim yemekten, ne durduğum hayattan hiçbir şey anlamıyorum, çok büyük acı" dedi.

Evladının anılmasından gurur duyduğunu belirten Bülbül, "Allah devletimizden, milletimizden bin kere razı olsun" diye konuştu.

"Binlerce Eren'ler bu vatana feda olsun"

Erdoğan Bülbül ise kardeşinin vefatı dolayısıyla kötü bir yıl geçirdiklerini anlatarak, "Hala kalbimizde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Eren olmadığı için çok üzgünüz ama vatan bizim vatanımız, binlerce Eren'ler bu vatana feda olsun" şeklinde konuştu.

Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını söyleyen Bülbül, "Büyük bir onur, onun için de (Eren) iyi ki varmış" dedi.

Bülbül, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Aynı terör saldırısında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit düşmüştü.

Kaynak: AA